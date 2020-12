Un gentiluomo, che aveva coltivato gli ideali di libertà forte dell'esempio del padre partigiano e quelli socialisti nel solco dell'esempio di Cesare Battisti. Un amministratore, un fine uomo di cultura, un editore raffinato. Riccardo Bacchi era tutto questo: scomparso ieri a 90 anni, aveva fondato la casa editrice Temi ma sarebbe riduttivo soffermarsi alla sola attività imprenditoriale.

Non aveva mai amato le luci della ribalta, né gli incarichi politico diretti, senza per questo rifuggire l'impegno nella società. Preferiva farsi portatore delle proprie idee attraverso ruoli concreti: era stato membro del consiglio di amministrazione dell'ospedale Santa Chiara negli anni del passaggio da via Santa Croce alla Bolghera ed aveva guidato la Camera di commercio.

«È stata la prima persona che ho conosciuto quando ho iniziato il mio percorso di impegno politico - ricorda un altro storico socialista del capoluogo, Alessandro Pietracci - e ricordo ancora la sua figura slanciata, elegante. Era un uomo distinto, dalla profonda cultura e dalla storia familiare pregnante.

Il padre Egidio era stato tra i leader del Comitato di liberazione nazionale a Trento. I Bacchi erano poi molto legati alla famiglia Battisti, un rapporto che ha profondamente infuenzato Riccardo. Da amministratore dell'ospedale cittadino aveva seguito il passaggio da via Santa Croce all'attuale collocazione, lo appassionava molto l'impegno per quello che allora era destinato a diventare un ospedale modernissimo».

E poi, l'impegno imprenditoriale: Il padre Egidio, mantovano d'origine - mutilato di guerra nel Primo conflitto mondiale e trasferitosi nel 1924 a Trento per sfuggire alle persecuzioni del regime fascista di cui era apertamente un oppositore - in via Maffei aveva assunto la direzione della "Tipografia editrice mutilati e invalidi", di cui acquisirà la proprietà nel 1939.

«Amava definirsi un tipografo ed editore e con le pubblicazioni della sua Temi ha segnato interi decenni della vita sociale e culturale del Trentino e non solo. Negli ultimi anni era molto amareggiato per le conseguenze della crisi del settore che avevano portato l'editrice al declino».

Negli anni d'oro, uno degli ambiti nei quali la Temi era più attiva era quello delle pubblicazioni di arte, con numerosi cataloghi all'attivo.

«È stato fondamentale nell'opera di divulgazione e valorizzazione per quel che riguarda il patrimonio artistico trentino», ricorda il Sovrintendente per i beni culturali della Provincia Franco Marzatico. «A legarci erano rapporti professionali, ma prima ancora di comunanza di interessi. Riccardo Bacchi era tra i più fraterni amici di mio padre Arturo, che ancora ricorda gli anni giovanili, quando a legarli era quello che si potrebbe definire un rapporto molto simile a quello del gruppo del film Amici miei. Una combriccola legata da qualcosa che aveva resisitito al trascorrere del tempo».

Ricorda ancora, Franco Marzatico: «Era brillante, con una capacità di sfoderare la sua profonda ironia preziosissima per disinnescare ogni pericolo di scontro. Dal punto di vista professionale, poi, aveva una sensibilità per tutto ciò che riguardava i beni culturali che è risultata fondamentale per promuoverne la conoscenza e la tutela. Con lui perdiamo una figura importante dal punto di vista umano e culturale per tutto il Trentino».

L'arte ha segnato anche il percorso professionale dei figli: Luca, che affiancava il padre nella casa editrice e Andrea, ordinario di Storia dell'arte moderna all'Università di Bologna dopo aver insegnato a Trento, proprio in quegli spazi di via Santa Croce di cui si era occupato il padre anni prima. Entrambi lo piangono, assieme alla madre Cornelia.

Il funerale sarà celebrato domani, mercoledì 16 dicembre, alle 14, al cimitero di Trento.