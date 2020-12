Un'altra giornata pesante per l'andamento dell'epidemia in Trentino: anche oggi, come ieri, i morti sono 14.

Il totale dei decessi dall'inizio della pandemia sale così a 860.

Si attenua leggermente la pressione ospedaliera: i ricoverati in terapia intensiva sono 53, come ieri. I malati nei reparti di malattie infettive sono 355 (11 meno di ieri), quelli nelle aree ad alta intensità restano stabili a 57.

Nel complesso sono dunque 465 i malati attualmente curati negli ospedali trentini.

Sono 149 i positivi rilevati con tampone molecolare. In serata si conosceranno i dati anche dei contagi individuati con tamponi antigenici rapidi.

Il totale degli attualmente positivi è 2.804.

I nuovi guariti sono 214, il totale da marzo è di 15.804.