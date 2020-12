L'associazione Safari Italian Chapter del Safari Club International ha donato anche quest'anno 1200 porzioni di selvaggina a Trentino Solidale per la distribuzione con i pacchi viveri ai bisognosi.

Il rappresentante regionale del Safari Italia Chapter, Paulo Simoncelli, ha consegnato i pacchi al presidente di Trentino Solidale Giorgio Casagranda.

La donazione fa parte di alcune attività umanitarie che il Safari Italian Chapter sostiene nel territorio italiano ed estero.

La carne donata proviene dall'attività venatoria di controllo e di selezione in Italia. Il Safari Italian Chapter è una diretta dipendenza del Safari Club International, sodalizio no-profit che nasce negli Stati Uniti nell’ormai lontano 1971. L’associazione è in continua crescita ad al momento conta circa 500 soci.

La donazione è stato un modo tangibile per aiutare le famiglie in difficoltà, mettendo insieme solidarietà a prodotti di alta qualità come la pregiata carne di selvaggina.

Trentino Solidale opera contro lo spreco degli alimenti e contro la povertà: ogni giorno distribuisce cibo a centinaia di persone, anche grazie alla raccolta di prodotti altrimenti destinati a essere gettati dai supermercati.