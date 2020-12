Oggi 2 decessi, 157 nuovi positivi ai tamponi; in aumento la terapia intensiva ed i ricoveri in ospedale

Si registrano oggi altri 2 decessi, in Trentino, nelle ultime 24 ore.

I dati dell’Azienda Sanitaria, diffusi dalla piattaforma FBK, parlano inoltre di 157 nuovi casi di positività riscontrati (ma solo al "molecolare", e con un numero minore di tamponi effettuati, a causa della festività).

Allarma il dato delle ospedalizzazioni, in Trentino sempre molto alto: sono 4 in più i pazienti ricoverati in terapia intensiva; 1 in meno in “alta intensità” ma 11 in più i ricoverati nel reparto di malattie infettive.

Il numero degli attualmente positivi cresce di 87 unità.