Puoi leggerla come vuoi, ma le cifre non mentono: da inizio pandemia fino a fine novembre, la Provincia ha pubblicamente fornito dati "fasulli", ovvero largamente inferiori alla realtà dei contagi. Torna a scriverlo l'ex Rettore dell'Università di Trento, il fisico professor Davide Bassi, nel suo blog personale. E questa volta ci fornisce la prova del nove, con i dati (reali e fasulli) relativi al Comune di Trento. Scrive il professor Bassi:

Dati fasulli e dati veri dei contagi nel Comune di Trento: un confronto

Anche se da una decina di giorni la Provincia Autonoma di Trento è costretta a rivelare i dati completi sui contagi da SARS-CoV-2, nulla ci è stato detto su quanto è avvenuto durante lo scorso mese di novembre. In Piazza Dante le bocche sono cucite e pur in presenza di molti articoli di stampa dedicati sull’argomento (apparsi anche a livello nazionale, ieri sul Messaggero di Roma) la linea sembra essere quella di negare l’evidenza, complice anche l’assordante silenzio del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.

Per fortuna, grazie all’operazione trasparenza avviata da molti Sindaci trentini, siamo riusciti a raccogliere molte informazioni che ci permettono di comprendere la reale entità del fenomeno. Il Comune di Trento mi ha fatto gentilmente avere il dato storico degli attualmente positivi durante l’ultimo mese. Il dato non può essere esteso automaticamente a tutto il Trentino, ma è comunque molto utile per capire cosa sia successo.

Ecco il grafico che ho costruito sulla base dei dati forniti dal Comune di Trento. Sono i dati che la Provincia ha dovuto comunicare ai Sindaci per obbligo di legge perché riguardavano le persone attualmente positive a cui è stata imposta la quarantena.

I punti rossi corrispondono agli attualmente positivi verificati con tampone molecolare che appaiono nelle statistiche ufficiali della Provincia. I punti blu corrispondono a tutti gli attualmente positivi (somma di molecolari ed antigenici). Tutti i dati si riferiscono ai soli cittadini residenti nel Comune di Trento. Fonte dati: Comune di Trento.

Notiamo che il 9 novembre, primo giorno per il quale sono disponibili i dati, c’era già una notevole differenza tra i dati provinciali (rossi) ed i dati veri (blu). Fino alla seconda decade di novembre le due curve mostrano un andamento divergente, con i dati rossi in lenta discesa, mentre i dati blu erano in forte salita. Nel momento di massima divergenza il numero vero degli attualmente positivi residenti nel Comune di Trento era pari a più di 6 volte il numero ufficiale.

Lo scorso 25 novembre il Comune di Trento inizia a pubblicare sul suo sito web i valori veri dei contagi e la loro distribuzione per fasce d’età e per circoscrizione. Più o meno allo stesso tempo si nota una forte inversione di tendenza. La separazione tra dati rossi e dati blu (in pratica i positivi antigenici) si riduce rapidamente. Si noti il paradosso: da fine novembre in poi gli attualmente positivi veri stanno calando vistosamente, mentre quelli ufficiali (comunicati da PAT) mostrano una sia pur lieve crescita.

Credo che il grafico non abbia bisogno di ulteriori commenti.

E conclkude: "Il mio più sentito ringraziamento va ai Sindaci dei Comuni che hanno informato i loro cittadini sullo stato reale della pandemia in Trentino durante il mese di novembre".

Un articolo prontamente condiviso in rete dal sindaco di Trento, Franco Ianeselli.

FUGATTI: TUTTI I DATI COMUNICATI CORRETTAMENTE

Sul tema in conferenza stampa ha replicato il presidente trentino, Maurizio Fugatti, spiegando che la Provincia non ha comunicato i dati dei test rapidi «perché il governo non li chiedeva, ora vengono richiesti e li comunichiamo».

Quanto al test molecolare di conferma da fare immediatamente dopo quello rapido, in caso di positività, Fugatti ha citato una circolare ministeriale del 30 ottobre secondo la quale «non è necessario procedere subito con il secondo test, basterà farlo entro il decimo giorno. E in Trentino - ha sottolineato Fugatti - la persona viene subito posta in isolamento per garantire la salute pubblica. Questo è fondamentale».

E su questo argmento, ha aggiunto Fugatti, va ricordato che le Regioni si muovono un po' in ordine sparso perché al momento non esiste una regolamentazione precisa sulla gestione dei tamponi rapidi.

«Chi ha scritto quell'articolo sul Messaggero se ne assumerà le responsabilità. Per parte nostra vedremo se il ministero ci chiederà qualcosa in proposito. Io so che la nostra gestione della crisi funziona ed è guidata da professionalità di alto livello.

Oggi nella conferenza con il ministro della salute - ha concluso il presidente - abbiamo saputo che le autorità internazionali hanno riconosciuto ufficialmente il test antigenico, ora vedremo se il governo italiano procedertà con l'equiparazione dei due esami».