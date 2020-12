Un'altra giornata pesante per l'epidemia in Trentino: sono undici i morti secondo i dati illustrati poco fa in conferenza stampa dal presidente della Provincia, Maurizio Fugatti.

In ospedale sono ricoverati 447 malati, 44 dei quali si trovano in terapia intensiva. Ieri i ricoveri erano 458 e il calo riguarda, per 4 unità, anche la rianimazione. Le dimissioni sono state 39, i nuovi ingressi 36. I guariti oggi sono 214, il totale sale a 14.901.

Sono 222 i nuovi contagi rilevati con tampone molecolare. Di questi 222 positivi, ha spiegato Fugatti, 72 sono persone che erano già state individuate con i test rapidi antigenici: «Lo precisiamo a partire da oggi - ha sottolineato il presidente - sulla base di una specifica richiesta in questo senso che ci ha fatto il ministero».

Sullo sfondo c'è la polemica sulle prassi trentine in materia di test rapidi e di comunicazione dei dati a Roma.

Sul tema Fugatti ha risposto a una domanda dicendo che il Trentino non ha comunicato i dati dei test rapidi «perché il governo non li chiedeva, ora vengono richiesti e li comunichiamo».

Quanto al test molecolare di conferma da fare immediatamente dopo quello rapido, in caso di positività, Fugatti ha citato una circolare ministeriale del 30 ottobre secondo la quale «non è necessario procedere subito con il secondo test, basterà farlo entro il decimo giorno. E in Trentino - ha sottolineato Fugatti - la persona viene subito posta in isolamento per garantire la salute pubblica. Questo è fondamentale».

A proposito dei test rapidi, lo stesso Fugatti ha spiegato che nelle ultime 24 ore con questa metodologia sono stati individuati anche 269 nuovi positivi.

E su questo tema, ha concluso Fugatti, va ricordato che le Regioni si muovono un po' in ordine sparso perché al momento non esiste una regolamentazione precisa sulla gestione dei tamponi rapidi.

«Chi ha scritto quell'articolo sul Messaggero se ne assumerà le responsabilità. Per parte nostra vedremo se il ministero ci chiederà qualcosa in proposito. Io so che la nostra gestione della crisi funziona ed è guidata da professionalità di alto livello.

Oggi nella conferenza con il ministro della salute - ha aggiunto il presidente - abbiamo saputo che le autorità internazionali hanno riconosciuto ufficialmente il test antigenico, ora vedremo se il governo italiano procedertà con l'equiparazione dei due esami».

Quindi, tra positivi al tampone molecolare (222) e al test antigenico (269) i contagi individuati oggi sono 491.

Nel dettaglio, fra i nuovi contagiati la gran parte viene seguita a domicilio; si tratta di 165 asintomatici e 279 paucisintomatici.

Tra ospiti e operatori ci sono 20 casi che provengono da varie Rsa. Sono sempre numerosi gli over 70 che contraggono l’infezione: oggi il rapporto ne indica altri 98.

I bambini sotto i 5 anni sono invece 4, mentre fra i ragazzi in età scolare ci sono 35 nuovi casi (ieri le classi in quarantena erano ulteriormente scese, attestandosi a 12)

Fugatti ha commentato anche l'allerta lanciata ieri dall'Iss sulla situazione trentina, che rimane in fascia gialla ma deve concentrarsi sulla pressione ospedaliera e sulla percentuale di tamponi molecolari positivi.

Per questo il Trentino è finito in una zona ad alto rischio, era già accaduto nelle settimane scorse di entrare (report 26 e 27) e uscire da questa area (report 28, 29 e 30), ultimamente eravamo nella fascia moderata.

Ora bisognerà vedere il trend dei contagi verificati con tampone molecolare fino a domani, ultimo giorno del periodo di verifica. In ogni modo, i dati di questa settimana, che sarà oggetto della prossima valutazione a Roma, sono in miglioramento, manca ancora quello di domani. È chiaro che oltre questa zona alta ci sarebbe lo scivolamento nella fascia arancione, perciò richiamo tutti a fare grande attenzione alle misure di prevenzione».

I GRAFICI SULLA SITUAZIONE COVID IN TRENTINO