«Si raccomanda alle cinque Regioni che sono ancora classificate a rischio olto di una epidemia non controllata e non gestibile di adottare rapidamente misure di mitigazione». Lo scrive l’Istituto superiore di sanità nel consueto monitoraggio settimanale.



E fra le cinque aree in cui il rischio covid permane alto figura anche il Trentino, particolarmente esposto anche in termini di impatto sul sistema ospedaliero.



Gran parte delle Regioni sono classificate invece a rischio moderato ma l’elevata incidenza e l’attuale forte impatto sui servizi ospedalieri richiede cautela mantenendo alta l’attenzione nei comportamenti individuali in fartto di gesti barriera.

Oggi in trentino si sono registrati altri dieci decessi e 547 nuovi contagi.



In Puglia, Sardegna, Veneto, Emilia-Romagna e, come detto, la provincia autonoma di Trento il rischio è alto, in altre 14 Regioni moderato, in due basso.



«La situazione epidemiologica - scrive l’Iss - rimane grave e si raccomanda che, in base all’impatto sui servizi sanitari e territoriali, una modulazione delle misure di mitigazione nelle Regioni e Province eviti di rilassare le misure stesse e il livello di attenzione della popolazione al punto da determinare una rapida inversione della tendenza documentata con una ripresa del contagio in un contesto di incidenza ancora molto elevata che avrebbe conseguenze molto gravi per il Paese».



L’indice Rt in Italia scende a 0,82 nel monitoraggio settimanale di ministero della Salute e Iss fino al primo dicembre.



In 20 tra Regioni e Province autonome è sotto 1.



Diminuiscono di 300 unità le terapie intensive e di 2.800 i ricoveri. C’è una ‘diminuzione significativà dell’incidenza dei casi per abitante, ma il valore resta ‘troppo elevato per permettere una gestione sostenibilè. Nelle ultime 24 ore, 18.727 casi e 761 vittime.



Rispetto ai tamponi, il tasso di positività è sceso a 9,8%.



In 16 Regioni si evidenzia un «impatto alto» sui servizi sanitari per sovraccarico di terapie intensive e area medica, per evidenza di nuovi focolai (in Rsa, case di riposo, ospedali o luoghi con popolazione vulnerabile) e per nuovi casi segnalati.



Si tratta di Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna., Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Sardegna , Toscana, Umbria e Veneto.



Complessivamente, tuttavia, il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in diminuzione da 3.663 (01/12/2020) a 3.345 (08/12/12); anche il numero di persone ricoverate in aree mediche è diminuito passando da 32.811 (01/12/2020) a 30.081 (08/12/2020).



«L’incidenza ancora troppo elevata e l’attuale forte impatto sui servizi sanitari richiedono di attendere prima di considerare un rilassamento delle misure di mitigazione, ivi comprese quelle della mobilità, oltre alla necessità di mantenere elevata l’attenzione nei comportamenti», raccomanda l’Iss.



Sebbene si osservi una diminuzione significativa dell’incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 gg (454,70 per 100.000 abitanti nel periodo 30/11/2020-06/12/2020 contro 590.65 per 100,000 abitanti nel periodo 23/11/2020-29/11/202), il valore è ancora molto elevato.

L’incidenza rimane cioè ancora «troppo elevata per permettere una gestione sostenibile».