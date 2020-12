Dalle ore 18 di stasera è ripreso regolarmente il traffico ferroviario sull’intera linea Verona - Brennero, dopo le interruzioni dovute all'ondata di maltempo dei giorni scorsi.



Nella serata di ieri era stata riattivata la tratta Bolzano - Brennero.



Lo comunicano le Ferrovie dello Stato.



La circolazione era stata sospesa sabato 5 dicembre per il forte maltempo che ha causato una frana nei pressi della galleria del Virgolo, a sud di Bolzano, e un guasto ai sistemi di alimentazione del gestore elettrico tra Bolzano e il Brennero.



Per garantire il servizio nel periodo di sospensione del traffico ferroviario erano stati attivati bus sostitutivi.



Frattanto, in Alto Adige è stata ampliata l’offerta di collegamenti autobus e ferroviari.

Per i nuovi orari, in vigore dal 13 dicembre, c’è stato, per la prima volta, il coinvolgimento diretto della cittadinanza. Sono previsti ulteriori autobus in orario serale, la mattina e nei fine settimana, nuovi progetti di mobilità su gomma in molte località e una piccola aggiunta ai collegamenti ferroviari.

Ecco gli elementi centrali dell’orario 2021 del trasporto pubblico locale (bus e treni) che entrerà in vigore la seconda domenica di dicembre e che quest’anno, per la prima volta, è stato realizzato con il coinvolgimento diretto della cittadinanza. Gli orari sono stati modulati in conseguenza delle limitazioni e delle procedure da seguire per contenere i contagi da Covid-19.



«Abbiamo ampliato l’offerta del servizio di trasporto pubblico - sottolinea l’assessore alla mobilità, Daniel Alfreider - da un lato per integrare nell’orario le novità previste dalle norme anti-Covid, e dall’altro per migliorare i collegamenti con le zone periferiche. Il nostro obiettivo, così già accaduto negli anni scorsi, resta quello di adeguare gli orari per rendere sempre più agevole muoversi con i mezzi pubblici per coloro che vivono nei paesi e nelle vallate anche al di fuori degli orari di punta».



Ci sono varie novità per i Citybus dell’Oltradige e, a seguito delle tante richieste, ora anche Passo Oclini è raggiungibile per la prima volta con i mezzi di trasporto pubblico. Anche per i Comuni di montagna intorno a Bolzano l’offerta autobus viene aggiornata, come in Val Venosta, Merano e dintorni, dove l’orario del servizio autobus sarà prolungato in molte località, soprattutto la sera e al mattino.

In Valle Isarco e Alta Valle Isarco molte mete escursionistiche avranno ulteriori collegamenti autobus, tra queste ci sono le zone di Racines, Funes, Scezze, Alpe di Villandro, l’altopiano di Naz-Sciaves, per citarne solo alcune.



Anche in Val Gardena gli orari degli autobus sono stati adattati. In Val Pusteria, a Valdaora, ci sarà un nuovo progetto di Citybus con due mezzi che circoleranno tutto l’anno anche di domenica e nei giorni festivi. I nuovi orari completi sono a disposizione online sul portale www.altoadigemobilita.info nelle tre lingue ufficiali dell’Alto Adige e in inglese.