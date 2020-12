Altri nove decessi oggi in Trentino a causa dell'epidemia di covid. Tre decessi sono avvenuti in case di riposo, gli altri in strutture ospedaliere. Si tratta di tre donne e di sei uomini; la vittima più giovane aveva 72 anni, quella più anziana 93: l’età media è di 86 anni.

Il totale dei morti dall'inizio della pandemia sale cosi a 809.

I 2.699 tamponi molecolari processati oggi hanno rilevato 217 nuovi contagi nelle ultime ore, cui vanno aggiunti i 230 individuati con i 1730 test antigenici rapidi eseguiti.

I nuovi positivi odierni, dunque, sono nel complesso 447.

Aumentano i ricoveri: sono 479 (+2 rispetto a ieri), dei quali 51 riguardano pazienti in area ad alta intensità e 48 in rianimazione. Si tratta di un record storico per quanto riguarda il numero di malati in ospedale.

Ieri ci sono state 35 dimissioni e 40 nuovi ricoveri. I guariti 15.101 (87 più di ieri).

Gli attualmente positivi sono 2.446.

Il rapporto diffuso dalla Provincia suddivide inoltre i soggetti asintomatici (163 quelli delle ultime ore) dai paucisintomatici (sono ben 256), in entrambe i casi seguiti a domicilio.

Fra i nuovi contagiati da notare anche la presenza di 7 piccolissimi con meno di 5 anni (2 dei quali hanno meno di 2 anni) e 29 bambini e ragazzi in età scolare: riguardo a questi ultimi, come sempre, sono in corso le indagini epidemiologiche che potrebbero determinare la necessità di isolare le rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 26).

Nel corso della conferenza stampa punto covid di questa sera il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha commentato l'apertura manifestata oggi dal premier Giuseppe Conte, su forte pressing delle autonomie locali e delle aree montane, circa un possibile ripensamento sui divieti di spostamento fra comuni previsti il 25, 26 e 31 dicembre.

«Mi auguro che effettivamente il governo possa andare incontro alle esigenze di territori costituiti da piccoli comuni, dove dunque un divieto di movimento sarebbe molto pesnate, diversamente da quanto accade per le grandi città.

Oggi è giovedì e disponiamo anche di una prima visione dei dati del monitoraggio settimanale, alla vigilia della valutazione cher l'Iss svolge il venerdì.

I dati per il Trentino indicano una situazione stabile, cun un Rt sotto la soglia di allarme dell'uno, dunque significa che il contagio sta diminuendo o diminuirà ancora nelle prossime settimane.

Oggi purtroppo il dato dei decessi è importante, se guardiamo però ai contagi vediamo che l'incidenza della positività è dell'8% per i soli tamponi molecolari (a livello nazionale è il 9,9%) e diventa del 10% sommando test rapidi e molecolare.

Restano non buoni i dati delle ospedalizzazioni e del numero di ricoveri in terapia intensiva, che resta stabile ma è oggettivamente alto. Si tratta di numeri sopra la soglia considerata critica, ma in linea con quelli delle scorse settimane, quando il rentino era stato sempre considerato zona gialla.

Oggi abbiamo anche 283 guariti e 35 dimissioni dai reparti ospedalieri, questi sono dati incoraggianti.

Domani mattina sapremo se la nostra provincia sarà confermata in fascia gialla».