«Ho avuto nella giornata di oggi una interlocuzione con il ministro Speranza per capire se c’era la possibilità di riaprire prima del 7 gennaio. Insieme abbiamo deciso di attenerci a quelle che sono le direttive nazionali. Il rischio di assembramenti e feste durante le vacanze natalizie c’è e quindi abbiamo deciso di evitare e aprire il 7 di gennaio».

Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in merito all’apertura delle scuole in presenza in Trentino. Fugatti, ha inoltre aggiunto che è prevista una riunione tecnica tra Trentino Trasporti, la società che si occupa di trasporto pubblico locale, ed il mondo della scuola per capire come organizzare al meglio la presenza degli alunni sull’autobus per il 7 gennaio.