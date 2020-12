Sono purtroppo sedici i decessi oggi in Trentino a causa del covid-19: il numero complessivo delle persone morte dall'inizio della pandemia in provincia arriva così a 800, 330 dei quali nella seconda ondata autunnale.



Se il bollettino diffuso nel pomeriggio indicava 15 decessi, nella conferenza stampa avviata poco dopo le 17.30, il presidente dell Provincia, Maurizio Fugatti, ha precisato che purtroppo oggi i morti sono appunto sedici.



Leggermente in aumento il numero di malati in ospedale: 379 nei reparti di malattie infettive (+7 rispetto a ieri), 52 (-2) in area ad alta intensità e 48 (come ieri) in rianimazione. Non risultano invece pazienti dimessi oggi dagli ospedali trentini.

Sono però 107 in più i malati curati a domicilio che sono guariti rispetto a ieri: il loro totale sale così a 14.818.



I nuovi contagi rilevati con tampone molecolare sono 182. Altri 187 sono stati rilevati dai tamponi rapidi antigenici. Nel complesso i nuovi contagi sono dunque 369.



Le persone atttualmente positive sono 2.604, sessanta più di ieri.

Il presidente Fugatti ha sottolineato che l'incidenza dei positivi si attesta su una percentuale vicina alla media nazionale: 10,6. Va precisato che per i tamponi molecolari (ieri 2.498 quelli processati) i positivi individuati sono poco oltre il 7%, mentre per quelli rapidi antigenici si supera il 19%.

Risultano parecchi contagi all'ospedale di Borgo Valsugana, dove una serie di persone - anche fra i sanitari - nel week-end ha manifestato sintomi covid, ma la Provincia rassicura spiegando che la situazione è sotto controllo.



Sul fronte vaccinazioni, il dirigente Giancarlo Ruscitti ha spiegato che sono arrivati e si trovano in fase di installazione i frigoriferi necessari per conservare il vaccino Pfizer-BioNtech a -70° negli ospedali di Trento e Rovereto.



Ruscitti stima che tutte le categorie prioritarie, quelle considerate più a rischio, saranno vaccinate entro la primavera e prima dell'autunno lo sarà la totalità dei cittadini interessati.



Rispondendo a una domanda sul tema degli spostamenti, Fugatti ha spiegato che la questione sarà riproposta formalmente da Regioni e Province autonome per chiedere al governo di trovare una mediazione rispetto alle chiusure previste dal 21 dicembre al 6 gernnaio: sia per gli spostamenti delle persone sia per le aperture dei ristoranti.

Il presidente ha anche risposto sull'elevata mortalità provocata dal covid in provincia e ha osservato che si tratta di un dato comune alle zone alpin e anche vicine al Trentino, una spiegazione tuttavia al momento non c'è.