Nuova ondata di maltempo: oggi e domani nevica, ma quanta neve farà? Ecco le previsioni zona per zona

Come previsto, una nuova ondata di maltempo sta interessando il Trentino da stamattina. La Protezione Civile ha confermato l’allerta «arancione» su tutto il territorio, e la Gestione Strade ha attivato il «piano neve». Ma quanta neve farà oggi (ed in parte domani)?

Meteotrentino ci avvisa: «Oggi coperto con precipitazioni diffuse, più abbondanti sui settori sudorientali, nevose mediamente oltre 800 m e localmente a quote inferiori specie al mattino. Mercoledì molto nuvoloso con possibili precipitazioni al mattino, in esaurimento dal pomeriggio sera. Giovedì, venerdì e sabato schiarite alternate ad annuvolamenti con temperature invernali».

Il nostro collaboratore ed appassionato metereologo Giacomo Poletti si è divertito ad elaborare anche un «toto-accumulu», cercando in maniera divertente di prevedere quanta neve farà oggi (in aggiunta a quella dei giorni scorsi): «Iniziato il nuovo peggioramento, non estremo come l’ultimo per fortuna: fase più intensa verso la tarda mattina/metà giornata, smetterà del tutto solo stanotte riprendendo domani con neve più alta. Le temperature saliranno durante l’evento, specie al pomeriggio, alzando la quota neve sui 1100 m entro sera.

Tanta neve in vista - scrive Poletti - a Folgaria/Lavarone; nel solito giochino del “totoaccumuli”, rivisto stamattina, la neve bagnata fra Pergine, Levico e Roncegno, mentre Borgo vedrà fiocchi bagnatissimi o pioggia.

Il vento da nord nei bassi strati sfavorisce invece il raffreddamento della val d’Adige: come detto ieri niente neve a Trento, con linea sui 500/700 m anche verso sud e nord.

Meglio presa rispetto alle previsioni di ieri la val di Non, dove nevica asciutto. Non resta che... osservare».