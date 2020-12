Le cerve nel bosco bloccate nella neve più alta di loro - il VIDEO

La forte nevicata in corso anche oggi ha portato il manto nevoso, in montagna, ben oltre il metro. E a farne le spese sono spesso gli ungulati, che devono sopravvivere nella coltre e rischiano spesso di rimanere intrappolati nel gelo.

Lo testimonia questo incredibile video di Edoardo Zambotti, di Castelfondo in val di Non: due giovani cerve che si fanno largo nel bosco. "Sarà un inverno durissimo per loro". E i due scialpinisti scelgono di sorpassarle per "fargli la traccia".