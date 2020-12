Don Marcello Farina, uno dei sacerdoti più ascoltati in Trentino, uomo di dialogo aperto e spesso voce critica, docente di filosofia e di scienze religiose, che in questo 2020 ha compiuto ottant'anni e ricevuto l'Aquila di San Venceslao, risponde con l'abituale garbo e l'innata compostezza alle domande. E con molta franchezza. Non si illude che la pandemia in corso e le sue conseguenze siano necessariamente un volano di cambiamento (e auspicabile miglioramento) della società. Un Natale che si prospetta più intimo, meno affollato, per il distanziamento e i divieti imposti, nasconde anche l'insidia di dilatare la subdola e spesso invisibile emergenza della solitudine.

Don Farina, è un rischio concreto che sia un Natale di solitudine, per molti, soprattutto anziani, persone con fragilità, emarginati?

«Sì, è innegabile. Vista la situazione, il rischio c'è. Concreto. Purtroppo c'è poco da fare».

Come ci si può avvicinare al Natale, allora, in tempo di pandemia?

«Questo momento ci chiede un "incantamento". Dobbiamo essere capaci di incantarci davanti al Natale. Che non è un fatto visibile, a portata di mano, come si pensa. Non è scontato che il Natale sia nelle chiese, nei presepi, nei simboli religiosi. Oggi è seppellito sotto cumuli di cose inutili. Noi dobbiamo essere come minatori che cercano la terra dell'oro in camminamenti oscuri. Dobbiamo chiederci: dov'è davvero il Natale?».

E c'è una risposta?

«C'è una ricerca. Dobbiamo curare il nostro sguardo. Dove potrebbe nascere, oggi, il bambino di Betlemme? Alcuni anni fa i bambini di una terza elementare mi risposero: a Kabul, martoriata capitale dell'Afghanistan. Oggi potrebbe essere dove ci sono donne e uomini che soffrono, ma sperano. Il Natale è la festa di chi è piccolo e fragile. Una festa per folli e poeti, in compagnia dell'indifferenza dei forti».

Le limitazioni alle celebrazioni natalizie, le messe distribuite e anticipate prima del coprifuoco, possono condizionare questo Natale?

«È l'ultimo dei problemi. Fermarsi alle questioni d'orario, magari accigliati, significa non saper cogliere l'incantamento profondo del Natale. Significa ridurlo a un Black Friday qualsiasi, come si è già fatto».

Il senso vero del Natale resta marginale?

«È rimasto un fatto per pochi. Il senso di nascita, leggerezza, libertà, futuro».

La situazione attuale ci ha portati a dover decidere tra economia e salute, tra necessità individuali e benessere collettivo. Come possiamo trovare l'equilibrio?

«Serve un supplemento di interiorità. Certo, siamo dentro una contraddizione. Per far stare meglio qualcuno dobbiamo lasciarlo più solo. Dobbiamo riuscire a tenere insieme queste due dimensioni, con serenità: quello che desidero e quello che la situazione ci impone. Il Natale è democrazia e spirito di libertà. Questo contrasta con le limitazioni e i divieti. Chi governa ha come compito non gestire il potere e obbligare, ma mettere in relazione e far scoprire l'umano. Dobbiamo comunque pensare, in questa situazione particolare, che chi prende decisioni non facili ha uno sguardo più ampio del nostro».

C'è un consiglio che si può dare ai fedeli e ai non credenti per un Natale forzatamente diverso da tutti gli altri degli ultimi 75 anni?

«Ci siamo scoperti più vulnerabili, ma questo non so se basta. Il capitalismo sfrenato non cambia con la pandemia. Il problema vero, sullo sfondo, resta questo. Dobbiamo recuperare l'umano, travolto dalla fretta, dal denaro, anche dalle tecnologie, che non demonizzo. Dobbiamo recuperare la bellezza della vita, degli affetti. Un quadro, una poesia. E la tenerezza nei nostri confronti, verso noi stessi. Vogliamoci bene».