Entra in funzione domani il «cashback» governativo: un sistema - legato ad una app per cellulari che si chiama “IO” - che permetterà di ricevere il 10% della spesa effettuata con modalità elettronica, fino a un tetto massimo di 150 euro.

Per averne diritto, però, occorre scaricare la app, e per scaricare la app occorre essere in possesso di una carta di identità elettronica,oppure di firma digitale certificata, oppure un codice Spid.

Il codice Spid - che poi vi servirà anche per altri servizi delle pbbliche amministrazioni - si richiede online, oppure di persona in molti uffici pubblici (Comune, Provincia, sempre su appuntamento), oppure negli sportelli di Poste Italiane.

GUARDA LA NOSTRA VIDEO GUIDA "PASSO PER PASSO"

DUBBI? ECCO IL LINK ALLE FAQ DELLA APP

«Italia Cashless è un piano messo a punto dal governo per incentivare l’uso di carte di credito, debito e app di pagamento, al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente» scrive il sito cashlessitalia.it, che è online.

da domani parte quindi l’extra Cashback di Natale e sarà possibile attivare l’app IO per partecipare. Ma poi il cashback continuerà nel 2021: sarà semestrale, e darà diritto ad un ulteriore 10 per cento - effettuando minimo 50 pagamenti elettronici a semestre - fino ad un tetto di altri 150 euro a persona.

«Usa le carte, guadagni, vinci e aiuti il Paese”, è lo slogan proposto da uno spot che invita a usare le carte anche per i servizi, per pagare “l’idraulico, il meccanico, l’avvocato, l’architetto e gli altri artigiani e professionisti».



«E’ previsto - spiega il sito Italia Cashless - un rimborso del 10% usando carte e app. Fino a 300 euro all’anno, cioè fino a 150 euro a semestre con almeno 50 pagamenti. Il rimborso massimo per singola transazione è di 15 euro.

Attenzione: non vale per gli acquisti online. Anche se alla app IO si sono aggiunti in questi giorni i sistemi online Nexi e Satispay (che non richiedono, per i propri utenti registrati, l’attivazione dello Spid). E Satispay ad esempio consente di partecipare al cashback anche con pagamenti per servizi a domicilio come il delivery dai ristoranti.

Infine una ulteriore novità: nel 2021 il Super Cashback, ogni 6 mesi i primi 100.000 cittadini a fare più transazioni avranno 1.500 euro. Quindi è possibile teoricamente guadagnare fino a 3.000 euro all’anno.

C'è poi un’altra iniziativa per il pagamento tracciato (ma non c’entra con il cashback): la Lotteria degli scontrini ovvero una lotteria nazionale gratuita che prevede estrazioni settimanali, mensili e annuali.

A partire dal 1 gennaio 2021, per chi è maggiorenne residente in Italia e partecipa alla lotteria, gli scontrini collegati a normali acquisti effettuati con carte e app di pagamento genereranno automaticamente biglietti virtuali della lotteria che potranno far vincere premi al cliente e agli esercenti che li hanno emessi.

Come si fa? Occorre registrarsi sul sito lotteriadegliscontrini.gov.it e si genera un codice unico dell’utente. Questo codice va mostrato al negoziante prima dell’acquisto, e da lui registrato con lettore ottico. Poi si procede all’acquisto e si tiene lo scontrino della “lotteria” per le estrazioni dei premi.