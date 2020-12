Le precipitazioni sono proseguite, a fasi intermittenti anche nel corso della notte. Attualmente la quota neve irregolare, mediamente a 1500-1700 metri, ad eccezione dei settori nordoccidentali dove nevica a partire dai 1100-1200 metri.

Si registrano problemi diffusi per allagamenti con trasporto di materiale sulle strade e piccoli smottamenti, con locali restringimenti di carreggiata.

In montagna, a quote superiori a 1000-1200 metri prosegue la pulizia delle strade dalla neve con lame e frese.

Sono inoltre in corso in diversi settori del territorio a quote superiori ai 700 - 1000 metri interventi per il taglio e la rimozione di piante in stabilizzate dalla neve e dalla pioggia caduta nei giorni scorsi.

GLI ULTIMI EVENTI

SP 108 della Valle di Centa: frane in località Centa San Nicolò

SP 133 di Monterovere Frane in direzione Monterovere SS 349 in località Caldonazzo

SS 347 del Passo Cereda e Passo Duran Alberi caduti in entrambe le direzioni in località Tonadico

SS 240 dir di Loppio e Val di Ledro diramazione Nago - Arco: allagamento in entrambe le direzioni

SS 249 della Gardesana Orientale: frane tra Torbole e Malcesine

SS 12 dell'Abetone e del Brennero: allagamento in località Rovereto zona Rovercenter

A22 Brennero-Modena: tratto chiuso causa neve nel tratto compreso tra svincolo Vipiteno e confine di Stato

A Marco, in zona ex Aragno, la Ss12 è stata interrotta per allagamento (foto Gianni Cavagna).



