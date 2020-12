Sale ancora la pressione sugli ospedali: oggi le persone ricoverate salgono a quota 462, di cui 48 in Terapia intensiva. Con 31 nuovi ricoveri e 21 dimissioni, aumenta quindi di dieci unità rispetto a sabato il numero di pazienti Covid. Il record della seconda ondata, ovvero 478 ricoverati (di cui 42 in Rianimazione) risale al 24 novembre scorso, ma negli ultimi giorni il dato è in crescita. I decessi sono stati 2 (Avio e Sagron Mis) e riguardano due donne con un'età media di 83 anni: il totale della seconda ondata sale a 286 vittime, mentre da marzo sono 756.

Rallentano, invece, i nuovi casi positivi: il numero è sempre molto alto (373), ma in calo rispetto agli ultimi giorni. Sul totale 216 contagi sono stati rilevati grazie a 3.316 tamponi molecolari, mentre i rimanenti 157 grazie a 1.041 tamponi antigenici rapidi. Negli ultimi quattro giorni, ovvero da quando la Provincia ha iniziato a fornire il numero di positivi anche ai rapidi, le persone contagiate sono state 1.810, con una media di oltre 450 al giorno. Su questo dato non bisogna dimenticare le persone costrette, di conseguenza, alla quarantena, ovvero familiari o contatti stretti del positivo. Considerato che ogni contagiato si "porta in quarantena" circa 2 persone e mezza, negli ultimi quattro giorni altri 4.500 trentini sono comunque costretti a casa dal Covid.

Infine il confronto con i "cugini" della provincia di Bolzano: in Alto Adige i nuovi casi sono stati 371 (dato quindi praticamente identico), mentre i decessi sono stati di più rispetto al Trentino, ovvero 6 (il totale nella seconda ondata è perfettamente identico: 286 vittime a Bolzano e 286 a Trento). Per quanto riguarda i ricoveri, in provincia di Bolzano sono costrette alle cure ospedaliere per il Covid 442 persone, di cui 32 in Terapia Intensiva (in Trentino, come detto, il totale è 462 di cui 48 in Terapia intensiva).