In Trentino si registrano oggi 6 nuovi decessi. La situazione Covid vede 255 nuovi positivi riscontrati con tampone molecolare (attualmente positivi sono 2.602 persone, in calo di 27 rispetto a ieri).

I pazienti guariti sono ad oggi 276 (in totale, dall'inizio della pandemia, 13.936).

Sul territorio, aumento dei casi a Trento (+61 rispetto a ieri), a Rovereto (+17), ma anche ad Arco (+10) e Riva del Garda (+8).

Sono 13 i nuovi casi a Pergine Valsugana, 6 a Castello Molina di Fiemme, 5 a Predazzo, e 5 a Sella Giudicarie.

IL COMUNICATO DELLA AZIENDA SANITARIA

255 nuovi positivi al tampone molecolare, un numero analogo (257) identificato dai test rapidi per un totale di 512, 6 nuovi decessi, quasi 6000 tamponi.

Sono i numeri più significativi riportati oggi dal bollettino Covid-19 dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che fotografa la situazione contagi a cadenza giornaliera.

Nel dettaglio, fra i nuovi contagi figurano 8 piccolissimi (meno di 2 anni), ai quali si aggiungono altri 9 bambini tra 3 e 5 anni, e ben 125 over 70. Si registrano anche 60 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare e si stanno approfondendo i singoli episodi per determinare l’eventuale isolamento delle rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 71).

Anche se questa considerazione non deve assolutamente indurre ad abbassare la guardia o a sottovalutare i rischi, anche oggi appaiono molti i contagiati che presentano pochi sintomi o addirittura nessuno: 193 gli asintomatici e 266 i pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio.

Rimane stabile la situazione negli ospedali dove ieri sono stati registrati 38 nuovi ingressi a fronte di 21 dimissioni: i pazienti ricoverati sono 462, di cui 47 in rianimazione.

Resta preoccupante il dato sui decessi: gli ultimi registrati si sono verificati quasi tutti in strutture ospedaliere (solo 1 in RSA): si tratta di 3 uomini e 3 donne; l’età media è di 85 anni.

Per contro, con i 276 riportati nell’ultimo bollettino, salgono a 13.379 i guariti in Trentino da inizio emergenza.

I dati sui tamponi infine evidenziano il grande impegno delle autorità sanitarie sul fronte del monitoraggio: 3.931 i molecolari analizzati (2.522 nel Laboratorio di microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara e 1.409 alla Fem) ai quali si aggiungono altri 1.936 tamponi rapidi.

