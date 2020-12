Oggi la situazione Covid fa segnare in Trentino 9 decessi. Ma la novità più importante è che per la primavolta sono stati comunicati non solo i nuovi contagi scoperti cin il "tampone moleiolare", ma anche i positivi riscontrati con il test antigenico.

Così, se ieri i positivi in totale erano stati 278, oggi il dato cambia di molto: sono 239 i nuovi positivi ai 3.575 i tamponi molecolari. Per la prima volta sono stati comunicati anche i dati relativi ai test antigenici: su 1.954 test rapidi svolti, i positivi sono 237.

Il totale di nuovi positivi balza quindi a 476, quasi il doppio di ieri.

Sono 449 i pazienti ricoverati, di cui 45 in rianimazione. Ci sono stati 26 nuovi ricoveri e 28 dimissioni. Sono 71 le classi in quarantena.

Fugatti ha detto: "Nel momento in cui il Ministero decide di chiedere i dati degli antigenici noi li forniamo. Il fatto che il Gioverno arrivi il 3 dicembre, dopo mesi che si usano, spiega la difficoltà del trattamento dei numeri. A livello scientifico non è chiaro come usarli.

Oggi se andiamo a vedere antigenici più molecolari - su 3575 tamponi e 1954 antigenici fatti -, il valore di positività è intorno al 10%. La nostra scelta di fare gli antigenici sui sintomatici prevalentemente (un 60-70% di quelli fatti), vuol dire avere una forte possibilità di trovare positivi. In altri territori non li fanno così. I nostri dati sono stabili rispetto al trend, e non ci fanno pensare a una situazione che possa pesantemente peggiorare nei prossimi giorni.

Il dato dell'RT è sceso ancora, da 0,9 a 0,83. Anche l'RT ospedaliero - che ci preoccupava - è sceso da 1,11 a 0,9. Il dato settimanale dei ricoveri in Trentino è invece aumentato, da 72% a 77%. Le terapie intensive passano da un 47% di saturazione a un 49%".

