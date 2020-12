La grande nevicata domani sera: allerta della Protezione Civile, ecco le previsioni zona per zona

È attesa per venerdì e durerà almeno per tutto il fine settimana la fase più intensa della perturbazione che ha già interessato il Trentino nelle ultime ore. E la Protezione civile decreta lo stato di «allerta gialla» invitando a porre la massima attenzione per possibili smottamenti, esondazioni, valanghe.

Per venerdì la pioggia si farà intensa, specie dal pomeriggio, con nevicate inizialmente attorno ai 500 metri circa, localmente anche a quote inferiori, in aumento fino a 1000 metri circa, specie sui settori meridionali ed orientali. Oltre i 1200 metri potrebbe accumularsi neve fresca fino a 60 centimetri che sopra ai 1500 potrebbero superare i 70 centimetri.

Sabato e domenica si prevede un ulteriore carico, con precipitazioni diffuse e persistenti e neve sopra i 1000 metri.

La perturbazione dovrebbe attenuarsi lunedì pomeriggio. Attenzione al vento in quota, specie venerdì e sabato.

Lo spiega bene il nostro collaboratore e appassionato meteorologo Giacomo Poletti: «Vedremo un peggioramento di ben 3 giorni, da venerdì mattina (il grosso entra dal pomeriggio) fino a domenica sera!

A Trento probabile che venerdì parta in neve, scalderà molto passando a pioggia fino ai 1500 m fra venerdì sera e sabato mattina (ovviamente cambierebbero i cm di neve fra i due scenari). Domenica ancora neve forte dai 1200 m ma in nuovo calo.

In val di Non e Sole quasi certa la neve fino a sabato mattina, con alta probabilità di 50 cm o più!

Oggi intanto ha nevicato sull’est regione e anche in quota, con neve dai 350 metri in val d’Adige e Valsugana ben colpita: 10 cm medi sul fondovalle, punte di 40 cm a Lavarone. 24 cm a Centa. Forti accumuli, anche fino a 60 cerntimetri, sulle Piccole Dolomiti, Pale di San Martino a alta Fassa.

Nell’immagine da https://sites.google.com/site/trentinoweather i totali di neve previsti per le 24 ore fino a giovedì ore 13. Domani (giovedì) in realtà finisce ad est di Trento al primo mattino, poi giornata asciutta e interlocutoria su tutta la Provincia».

(foto della notizia: il rientro in stalla a Locca di Concei - foto di Luca PRANDI)