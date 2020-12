Altri tre decessi a causa del covid, oggi in Trentino, il totale dal'inizio della pandemia sale così a 730.

I nuovi contagi sono 278.

Otto in più rispetto a ieri le persone attualmente positive (2.562).

In ospedale si trovano sei pazienti in più nei reparti di m alattie infettive (360 i ricoverati), 52 in area per cure ad a lta intensità (dato stabile), tre in più in rianimazione dove ora si trovano 47 malati.

Sono 267 le persone guarite nelle ultime 24 ore, il totale arriva così a 13.497.





L'ANDAMENTO DEI RICOVERI