È morto all’età di 85 anni il giornalista Gianni Faustini. È stato dal 1972 al 1977 il primo presidente dell’allora neocostituito Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige. Dopo l’attività professionale in Rai, Faustini ha diretto per quattro anni il giornale Alto Adige e successivamente il giornale l’Adige. Ha poi svolto anche attività accademica, insegnando in scuole di giornalismo.

Faustini è stato autore del volume «Le tecniche del linguaggio giornalistico» e di vari saggi e manuali sulla professione. Ha pubblicato, anche, numerosi libri e saggi storici sulla vita politico-culturale del Trentino Alto Adige. A Trento ha presieduto l’associazione culturale «Antonio Rosmini» ed è stato anche presidente del Collegio nazionale che giudica i giornalisti sui temi legati alla deontologia professionale.

Era padre del nostro Direttore Alberto, al quale la redazione dell'Adige esprime le più sentite condoglianze, e la vicinanza alla sua famiglia.

Il figlio Alberto lo ricorda.

Il direttore dei quotidiano Alto Adige e L’Adige Alberto Faustini ricorda suo padre su Facebook: «È stato bello camminare con te. Fra parole scritte e ascoltate.

Fra sfide infinite, conflitti, abbracci, confronti profondi e fecondi. Tengo stretto stretto il testimone professionale che mi hai passato, insieme alla lezione di libertà che mi hai trasmesso in anni lontani», scrive.

«Molti perdono un faro, un maestro, un esempio, una guida. Io perdo - insieme a tutto questo - il padre col quale ho dialogato con profondo rispetto ogni giorno, fino alla fine. Non c’è tua parola che andrà perduta. La tua lezione resta. E cercherò di portarla avanti ogni giorno. In famiglia. Nella vita. Nel lavoro. Come scriverebbe il grande Gianni Mura, ti sia lieve la terra», conclude Alberto Faustini.

Esprimono cordoglio Mauro Keller, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto Adige, e Alberto Folgheraiter, presidente del Consiglio di disciplina dell’Ordine regionale dei giornalisti. «La scomparsa di Gianni Faustini costituisce una perdita non solo per il giornalismo italiano (fu presidente nazionale dell’Ordine, era presidente del consiglio di disciplina nazionale) ma anche per la comunità culturale e civile del Trentino-Alto Adige».

«Ricordiamo in Gianni Faustini un maestro di giornalismo, il padre nobile di una professione per la quale ha profuso energie e passione», proseguono Keller e Folgheraiter, ricordando che «a lui dobbiamo la stesura di carte importanti della nostra deontologia ed interventi in sede legislativa a Roma per aggiornare la legge istitutiva dell’Ordine del 1964».

«Sul piano culturale e civile, Gianni Faustini sarà ricordato per l’impegno negli enti museali della regione (dal Museo degli usi e Costumi di S. Michele all’Adige, al Mart di Rovereto, alla Fondazione museo storico in Trento) e per le numerose pubblicazioni a carattere storico e culturale», concludono Kellere e Forlgheraiter.



Anche il sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Gianni Faustini e si stringe attorno al figlio Alberto, giornalista anch’egli e direttore di Alto Adige e l’Adige, ed alla sua famiglia.

«Desideriamo ricordare nella sua vita spesa nella professione giornalistica sempre ai massimi livelli - in Rai, Alto Adige, l’Adige - il suo impegno nell’adozione della prima carta deontologica dei doveri giornalisti nel 1993, che introdusse nella sua veste di presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti. Se ne va una delle più eminenti figure della professione giornalistica del Trentino Alto Adige e nazionale», scrive in una nota il segretario regionale del sindacato, Rocco Cerone.