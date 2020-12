Dopo tante giornate di sole, ecco che l'inizio di dicembre ci porta un deciso cambio meteorologico: mentre sull'intero arco dolomitico il cielo si fa sempre più grigio, già da questa sera si prevedono venti forti e in nottata dovrebbero cominciare le nevicate anche a quote basse, compresi i fondovalle nell'area prealpina.

Domani, mercoledì, è attesa una giornata prettamente invernale: la neve dovrebbe cadere al mattino a tutte le quote e riprendere in serata, dai 300-400 metri in nsu, dopo qualche ora di pausa.Lo zero termico si registrerà attorno agli 800 metri slm.

Nel complesso l'altezza della neve varierà dagli 8-10 centimetri delle quote basse a una ventina di cm attorno ai mille metri e ancora di più salendo di quota (dove si prevedono anche venti forti e tesi).

Il maltempo proseguirà fino a giovedì mattino, con un andamento calante a partire dalle aree meridionali del Trentino e delle vicine province dolomitiche.

La tregua dovrebbe durara solo da giovedì pomeriggio a venerdì mattina, quando è previsto un nuovo peggioramento con iniziali nevicate fino a quote basse (300-400 metri a seconda dei versanti) e successivo innalzamento del limite dovuto a un possibile rialzo delle temperature.

Questa tendenza dovrebbe proseguire sabato, con abbondanti nevicate sopra gli 800-1000 metri di quota e piogge più in basso, sempre contemplando variazioni locali sulla base delle caratetristiche microclimatiche delle singole valli.