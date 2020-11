Valeria Artini , sedicenne di Zuclo, nel tragico incidente stradale di sabato a Preore, nel quale sono rimasti feriti altri tre giovani (il più grave è il conducente dell'auto). Le Giudicarie vivono lo sgomento e il dolore per la morte di

Sulle strade trentine anche ieri, domenica, diversi incidenti hanno visto coinvolti giovani: nel complesso i feriti sono nove ai quali si aggiungono i tre compagni di viaggio della sfortunata Valeria, ricordata da tutti come una ragazza splendida, impegnata nello studio, nello sport (l'amatissima pallavolo) e nel sociale.



Nell'arco di 24 ore sono stati dunque 15 i giovani coinvolti in incidenti stradali gravi.



Il primo allarme è scattato poco prima delle 13 a Romeno, in val di Non. Una macchina con a bordo quattro ragazzi, mentre percorreva la statale 43, nel tratto che porta a Malgolo, è finita fuori strada, capottandosi.

Il 19enne che si trovava alla guida e gli altri due occupanti hanno riportato ferite lievi o sono usciti pressoché illesi. Un ragazzo di 19 anni, invece, nello schianto ha riportato traumi di media gravità ed è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Trento. Sul posto, oltre a due ambulanze, anche i vigili del fuoco di Romeno e Malgolo e i carabinieri della stazione di Cavareno per i rilievi del caso.

Violento schianto, verso le 16.30, anche a Ponte Arche, nel comune di Comano, all'altezza del ponte dei Servi. Una macchina diretta a Sarche, con cinque persone a bordo - tre di 19 anni e due di 16 - dopo avere urtato contro la roccia, è finita contro il guard rail.

Sul posto, oltre a due ambulanze, è arrivato l'elicottero, che ha trasportato i due ragazzi più gravi agli ospedali di Trento e Rovereto, dove è finito anche un terzo passeggero. Gli altri due feriti sono stati portati all'ospedale di Tione. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale delle Giudicarie.

Poco dopo, a Poia, sempre nel comune di Comano, un 17enne finito con la moto in una scarpata è stato soccorso dall'elicottero e portato all'ospedale di Trento con gravi traumi.

A Soraga, in valle di Fiemme, incidente per un ragazzo di 21 anni che guidava una vettura finita contro un muro al'ingressodi un tunnel. Anche in questa circostanza è intervenuto l'elicottero del 118 che ha trasportato il ferito all'ospedale di Trento.