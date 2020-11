Sono 8 le vittime del Covid in Trentino nelle ultime 24 ore (688 dall’inizio della pandemia a cui vanno aggiunti i 109 da verifica nelle RSA), ed aumentano ancora i ricoverati in terapia intensiva (+1, in totale 44) e in “alta intensità (+5, in totale 60) mentre calano di 14 unità i ricoverati in malattie infettive (in totale sono 348). Sono 229 i nuovi casi registrayti con i tamponi.

Sono i dati diffuso dalla FBK sulla situazione Covid in Trentino: in totale sono 2.414 i contagiati (ma si tratta del totale dei tamponi molecolari, senza calcolare i test rapidi), quindi con un calo complessivo di 47 secondo i dati dell’Azienda Sanitaria.

Oggi si registrano anche 105 dimessi, che portano il totale dei guariti a 12.593.