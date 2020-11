La curva dell'epidemia di Covid-19 in Italia ha raggiunto il picco e sta cominciando a scendere. Questo significa che in media in Italia l'indice di contagio Rt è inferiore a 1, mentre nelle regioni si osservano situazioni molto diverse. È quanto emerge dai calcoli fatti dal fisico Roberto Battiston, dell'Università di Trento.



"Siamo al picco e la curva comincia a scendere", ha detto il fisico all'Agenzia nazionale Ansa. "Siamo al massimo per gli infetti e abbiamo superato il massimo nei ricoveri in terapia intensiva e nelle ospedalizzazioni". Adesso, ha aggiunto, "è fondamentale non lasciare andare la situazione e accompagnare la decrescita, che richiederà la massima cautela e molto tempo, almeno un paio di mesi".