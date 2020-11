Una giornata nera per i dati Covid in Trentino: nelle ultime 24 ore ci sono stati 9 decessi ed un aumento considerevole, rispetto al giorno prima, dei contagi che sono +297 rispetto al giorno precedente, ed in totale assommano a 15.466 (e mancano i dati sui test rapidi, che si dimostrano solitamente da 2 a 3 volte di più).

I 15 mila sono i contagi intercettati sono quelli da inizio pandemia. Gli “attualmente positivi” in Trentino sarebbero secondo l’Azienda Sanitaria 2461 con un calo “ufficiale” di 104.

Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva di rianimazione: 2 pazienti in più, in totale in questo momento sono 43.

Calano invece di 4 unità di ricoverati in malattie infettive (sono 362) e stabile il dato di “alta intensità” (i ricoverati sono 55).

Oggi sono stati dimessi 99 pazienti, ovvero 19 in meno di ieri. Il totale di guariti da inizio pandemia è di 12.325, con nuovi 392 pazienti dichiarati guariti nelle ultime 24 ore.

infine ci sono 1591 trentini che sono in isolamento domiciliare, 293 in isolamento nelle RSA e 18 in “struttura intermedia”.