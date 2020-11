Una giornata drammatica, in Trentino, per la pandemia Covid: oggi si registrano ben 14 decessi.

Il quadro della sit uazione nel riassunto della FBK: in Trentino ci sono ufficialmente 2579 positivi (ma senza calcolare coloro che lo sono per test rapido, circa due volte tanti). Quasi duemila persone sono in domicilio (1688 a casa propria, 288 nelle RSA).

Aumentano ancora i ricoverati: attualmente ci sono 42 pazienti in terapia intensiva, altri 51 in "alta intensità", e 385 ricoverato in malattie infettive.