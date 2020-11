Il Consiglio comunale di Trento ha stanziato 3 milioni di euro per l’istituzione di un bonus famiglia, di cui potranno godere 15.000 bambini, ragazzi e giovani residenti nel capoluogo.

Le famiglie potranno richiedere il bonus per l’acquisto di beni o servizi per bambini, ragazzi e giovani di tipo culturale o sportivo (bonus cultura/sport) o nell’ambito dell’istruzione (bonus istruzione).

Bonus cultura/sport e bonus istruzione hanno un valore di 100 euro ciascuno e possono essere richiesti a rimborso di spese sostenute dalle famiglie tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020. Possono presentare domanda le famiglie residenti nel comune di Trento con figli dai sei ai diciotto anni, di cinque anni se iscritti a scuole primarie e di più di diciotto se iscritti a secondarie di primo grado o secondarie di secondo grado o formazione professionale.

Le famiglie devono avere un Isee ordinario o corrente in corso di validità non superiore ai 40.000 euro. La richiesta del bonus potrà essere presentata in via telematica con autenticazione tramite Spid o Cps (tessera sanitaria attivata) entro il 31 gennaio 2021.

Analoga procedura vale per il bonus alimentare, che prevede un limite Isee da 20.000 euro e importi pari a 40 euro per le famiglie di un solo componente, 60 euro per le famiglie di 2 o 3 componenti e 100 euro per le famiglie di 4 o più componenti. Si tratta di un contributo da spendere in supermercati, alimentari, bar, pasticcerie e ristoranti del territorio. Alla domanda, che va presentata da una persona maggiorenne appartenente alla famiglia, deve essere allegata copia dei giustificativi delle spese sostenute. Gli uffici comunali hanno riscontrato difficoltà nell’utilizzo del bonus, e per questo metteranno a disposizione una sorta di tutoraggio per i cittadini che dovessero incontrare difficoltà nella procedura digitale.