Giornata pesante in Trentino per l'epidemia covid: sono 14 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, il numero complessivo dal marzo scorso sale così a 642.

A fronte di questo elevato numero di morti, scende quello complessivo dei malati presenti negli ospedali trentini: cinque i ricoveri in meno nei reparti di malattie infettive, mentre aumentano di uno in area subintensiva e di due in rianimazione dove ora si trovano quaranta pazienti gravi.

Nel complesso, dunque, sono 453 i pazienti ricoverati, due in meno di ieri.

Non vengono forniti dalle autorità sanitarie i dettagli sui flussi di entrata e uscita, quindi è impossibile valutare con precisione il quadro e sapere quanto l'aggiornamento sia composto di trasferimenti interni e decessi e quanto di nuovi ricoveri.

Va tuttavia rilevato che il dato odierno di dimessi indica un solo caso (124 il totale) e quello dei guariti contempla ben 499 persone (11.127 dall'inizio della pandemia).

Inoltre, parlando in videoconferenzastampa, il presidente della provincia, Maurizio Fugatti, ha precisato che oggi le dimissioni dagli ospedali sono state ben 39, in uno scenario che da diversi giorni vede stabilizzarsi l'andamento delle presenze negli ospedali.



Il totale dei contagi è 14.595, con un incremento odierno di 212 casi. Scende di 301 persone il numero degli attualmente positivi, che sono 2826.

Sono sempre 19 le persone che si trovano in isolamento in struttura intermedia.

I tamponi molecolari processati sono stati 4.874 nelle ultime 24 ore.

Fugatti non ha nascosto che, malgrado il quadro ospedaliero in stabilizzazione con speranza di miglioramento, ieri temeva il rischio che la provincia potesse scivolare in zona arancione, ma confidava sulla serietà del lavoro svolto dal'lintero sistema sanitario e sulla fondatezza e credibilità dei dati comunicati a Roima.

«Dopo molte critiche ricevute da varie voci della comunità locali, ci arriva una certificazione dagli esperti del ministero circa la tenuta del nostro sistema. SIamo in emegenza, il sistema soffre ma tiene. Questo spiega la conferma della zona gialla», ha detto.

Poi, però, ha invitato a non riulassarsi, perché l'emergenza prosegue e «quersto è il momento di essere ancora più intransigenti, perché oggi va così ma domani potrebbe peggiorare, con il covid si fanno i conti giorno per giorno: domani dovremo ancora di più essere attenti alla rpevenzione, abbiamo la possibilità di far eun Natale che se non normale sarà vivibile. Ma dipenderà da noi, se saremo rispettosi delle regole nei prossimi giorni e settimane il sistema Trentino potrà arrivare a vivere un Natale più sereno».

Da qui il presidente è passato a parlkare delel restrizioni, ha ricordato l'istituzione di zone rosse nei comuni e la chiusura nei week-end di negozi di grandi dimensioni.

«Dobbiamo tener duero ancora un bel po'», ha insistito ricordando l'esigenza assoluta di rispettare l'isolamento domiciliare in modo severo, In particolare ha ribadito che un tampone negativo prima del decimo giorno di quarantena (eseguito in qualche struttura privata) non ha alcun valore legale per poter uscire dalla quarantena. «Quindi massimo rispetto delel regole per poter continuare a essere zona gialla, evitando quell'arancione che impedirebbe gli spostamenti non necessari fra i comuni e costringerebbe alla chiusura di bar e ristoranti: una prospettiva che dobbiamo evitare rispettando le regole».