Primo tampone negativo per il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, oggi al ventesimo giorno di isolamento dopo aver contratto il Covid-19.

Fugatti ha rinnovato l'appello a tutti i cittadini ad osservare le disposizioni sanitarie.

«So cosa vuol dire rimanere in casa per tanti giorni, ma dobbiamo comprendere che occorre rispettare le regole.

Anche se dovessimo rimanere zona gialla non dobbiamo viverla come una vittoria ma come un monito a essere rigorosi e a non allentare la presa».

Stasera in videoconferenza stampa Fugatti ha confermato l’interesse del Trentino al tracciamento di massa in corso in questi giorni in Alto Adige: «Abbiamo sempre detto che la riteniamo una sperimentazione molto interessante, quando sarà giunta a conclusione faremo una valutazione di tipo sia organizzativo, e su questo sicuramente abbiamo tutte le capacità, che scientifico. Valuteremo il da farsi anche sulla base delle condizioni del Trentino nei prossimi giorni», ha detto.