Bando provinciale da oltre 1.500.000 euro per il terzo settore e in particolare per il finanziamento di attività di interesse generale. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale hanno tempo fino al 15 dicembre per presentare le domande di contributo.

A disposizione vi sono 1.654.418 euro che, in base all’Accordo di programma con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sono assegnati alla Provincia di Trento per attività istituzionali e progettuali da svolgere entro il 30 giugno 2022.

«Accanto allo stanziamento ordinario di circa 700.000 euro, vi è un importo aggiuntivo di circa 950.000 euro, destinato proprio ad iniziative per fronteggiare l’emergenza Covid.

L’obiettivo non è solo sostenere l’offerta di proposte del terzo settore, ma anche di offrire un rimborso per le spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale durante l’emergenza e finanziare specifici progetti in grado di contrastare gli effetti provocati dalla pandemia», ha detto l’assessora Stefania Segnana.

Tre gli interventi previsti nel bando: rimborsi spese sostenute durante il periodo dell’emergenza Covid-19; contributi per attività istituzionale o progettuali di contrasto agli effetti provocati dall’emergenza sanitaria; contributi per attività istituzionale o progettuali ordinarie.