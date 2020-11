Una notte di raffiche di vento: oggi aria da Nord, da domani sole e tempo asciutto

Come previsto, nella notte scorsa il Trentino è stato investito da forti correnti settentrionali che hanno portato raffiche di vento anche di notevole intensità, specialmente sul fondovalle dell’Adige, e parzialmente in Val di Fiemme e Valsugana (le zone piàù colpite dalla tempesta Vaia di due anni fa).

Come riporta il bollettino di meteotrentino, «Il transito di una saccatura in quota ha portato un breve e modesto peggioramento associato però a un brusco raffreddamento, con l’afflusso in quota di aria da nord che persiste per tutta la giornata di venerdì. Sabato e domenica il ritorno di un promontorio anticiclonico garantirà condizioni stabili e soleggiate ancorché inizialmente più fredde. Lunedì le correnti in quota si disporranno dai quadranti occidentali, mentre da martedì si stabilirà un nuovo promontorio anticiclonico».

Per meteotrentino è alta la probabilità di forti raffiche in montagna, media in valle. Parliamo di «Venti con velocitàò superiori a 15 m/s su gran parte delle montagne. In valle raffiche forti superiori a 15 m/s spesso associate a venti di foehn».

Il commento del nostro collaboratore Giacomo Poletti, appassionato di meteorologia: «Zero piogge degne di nota fino a martedì 24 compreso, ci aspetta quindi un altro weekend di bel tempo, anche se freddo.

Nel frattempo venerdì ventoso, aria fredda entrata repentinamente giovedì sera con raffiche potenti in Val d’Adige.

Sabato di sole, gelate (0°/-2°) anche in fondovalle: freddo e asciutto pure domenica. Nessun cambiamento in vista fino a mercoledì prossimo».