Altre sette morti, purtroppo, nel bollettino odierno dell'epidemia di covid in Trentino: il numero totale dei decessi sale così a 628 dall'inizio dell'epidemia, nel marzo scorso.

I nuovi contagi rilevati da tamponi molecolari (non sono computati i test antigenici rapidi) sono 234, aumenta di 17 unità il numero degli attualmente positivi, che è 3.127 (il totale sale a 14.383).



Notizie incoraggianti da terapie subintensive (-3 ricoveri) e rianimazioni (-1). In area ad alta intensità si trovano dunque 52 malati, in terapia intensiva 38.



Aumentano invece i pazienti nei reparti malattie infettive: sono tredici più di ieri, portando il totale a 365.



Nel complesso, gli ospedali trentini ospitano dunque 455 malati. Non vengono forniti dalle autorità sanitarie i dettagli sui flussi di entrata e uscita, quindi è impossibile valutare con precisione il quadro e sapere quanto l'aggiornamento sia composto di trasferimenti interni e decessi e quanto di nuovi ricoveri.



Crescono di due unità, arrivando a quota 19, le persone ospitate nelle strutture intermedie.

Aumentano i positivi domiciliati nelle case di riposo: sono ora 322 (+23).