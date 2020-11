Anche oggi - come ieri - il Trentino conta sette vittime del Covid. Il totale da inizio pandemia è di 621 deceduti (più i 109 conteggiati con la revisione dei casi in RSA a maggio).

Oggi registriamo 266 nuovi contagi registrati con tampone molecolare. 35 sono nuovi casi in RSA.

Si registra un aumento dei ricoverati: oggi sono 9 in più, e sale di 1 anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva.

In tutto 446 persone sono ricoverate in ospedale per Covid in Trentino.

Sono i dati forniti dalla FBK nella sua pagina Covid in Trentino.