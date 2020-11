È stata ricoverata in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento una bimba di nove anni, investita violentemente da un autobus di linea, poco dopo le 16.

L'incidente è avvenuto in via Venezia, all'incrocio con via delle Cave, nei pressi del semaforo.

La piccola, stando alle prime informazioni, era in bicicletta e stava attraversando la strada.

Poco dopo sono sopraggiunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. La bambina, che è sempre rimasta cosciente, era finita sotto il mezzo pesante ed è stato necessario l'intervento dei pompieri per tirarla fuori e consentirne la stabilizzazione e il trasporto in ambulanza verso l'ospedale, dove è stata ricoverata in codice rosso.

La polizia locale di Trento ha effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente dalla quale dovrebbero emergere le responsabilità.

Nell'incidente sono rimaste ferite in modo a quanto pare non grave anche altre due persone, fra cui una signora di 77 anni che era a bordo del bus e pare sia caduta in seguito alla brusca frenata. Per entrambi si è reso necessario il trasporto in pronto soccorso.