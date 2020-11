In Trentino si registrano nelle ultime 24 ore 3 decessi e 156 nuovi casi di positività.

Salgono ancora le persone ricoverate in ospedale, + 3 quelle in terapia intensiva, e +4 quelle in ospedale, per un totale di 423 ospedalizzati.

I DATI DEL MINIASTERO DELLA SALUTO con il confrontoi su ieri

ricoverati_con_sintomi ieri 386 oggi 388 (+2)

terapia_intensiva ieri 32 oggi 35 (+3)

totale_ospedalizzati ieri 418 oggi 423 (+4)

isolamento_domiciliare ieri 2.420 oggi 2.571 (+151)

totale_positivi al molecolare ieri 2.838 oggi 2.994 (+156)

nuovi_positivi ieri 181 oggi 271 (+90)

dimessi_guariti ieri 9.372 oggi 9.489 (+117)

deceduti ieri 539 oggi 542 (+3)

casi_da_sospetto_diagnostico ieri 6.800 oggi 6.877 (+77)

casi_da_screening ieri 5.949 oggi 6.148 (+199)

totale_casi ieri 12.749 oggi 13.025 (+276)

tamponi ieri 332.049 oggi 333.667 (+ 1.618)

casi_testati ieri 123.110 oggi 123.724 (+614)