Drammatico bilancio delle ultime 24 ore in Trentino, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute di Roma.

Oggi si registrano 15 morti (11 in ospedale, 4 in RSA) e 181 nuovi contagi. I dati sono stati resi noti oggi, 16 novembre, e si riferiscono alle ultime 24 ore, sul sito nazionale..

Le vittime superano quota 600, arrivando a quota 610.

I ricoveri in totale sono 418. In terapia intensiva 32 persone, in alta intensità 51, nei reparti di malattie infettive 335, in isolamento domiciliare 2.145.

Aumentano le classi scolastiche in quarantena: sono ad oggi ben 204.

Il comunicato stampa della Provincia:

Il dato che impressiona di più è quello relativo ai decessi: sono 15 quelli imputabili al Covid-19 e registrati nel rapporto odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Tranne 4 in ambito RSA, la maggior parte dei decessi è avvenuta negli ospedali di Trento (6) di Rovereto (3) di Tione (2), con età che vanno dai 74 anni in su.

Il rapporto dice che su 1900 tamponi molecolari analizzati, 181 sono risultati positivi. Nel dettaglio, la metà (91) presenta sintomi ma è sempre significativa la percentuale dei casi individuati da screening e contact tracing. Tra i positivi ci sono 41 persone ultra settantenni. Nelle RSA, tra operatori e ospiti, i casi nuovi sono 7.

Aumentano i ricoveri (38 in più nelle ultime ore) che sono ormai a quota 418, di cui 32 in terapia intensiva.

Il monitoraggio che riguarda le scuole evidenzia altri 20 casi nuovi di bambini e ragazzi in età scolare, con accertamenti in corso per disporre il probabile isolamento delle rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 240).

Altre 294 persone sono state dichiarate guarite (sono 9.283 dall’inizio della pandemia).

I tamponi analizzati ieri sono stati 1900, tutti nel Laboratorio di Microbiologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento: il totale con il dato di oggi arriva a 332.049 test molecolari.