Una cinquantina di dipendenti di Trentino Trasporti positivi: è per questo che oggi le corse della Trento Malé sono sospese.

«Abbiamo 50 dipendenti su 1.300 fermi per via del Covid - spiega il mobility manager Roberto Andreatta - e quindi per razionalizzare i turni abbiamo fatto questa scelta. Le defezioni che ci hanno costretti a sospendere, ma solo per oggi, le corse (sostituite dagli autobus) sono presso il centro di controllo».

Vista la giornata domenicale i disagi saranno comunque per pochissimi.