Una vera esplosione dei contagi, nelle ultime 24 ore, con 206 nuove positività registrate ai tamponi, e 31 persone ricoverate in terapia intensiva (ma in totale salgono a 386 i malati Covid ricoverati in ospedale). Anche oggi si contano 11 vittime.

Ieri i decessi erano stati 12, tutti di anziani sopra gli 80 anni di età. Con 202 positivi, certificati con quasi 4800 tamponi "molecolari".