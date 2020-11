Allarme del sindaco di Trento, Franco Ianeselli, sull'andamento epidemico sul territorio.

«I numeri della pandemia a Trento e in Trentino - scrive in Fb - restano allarmanti: basta leggerli per capire che non viviamo in un mondo a parte, al riparo dall'emergenza "rossa" contro cui già combattono molte regioni italiane. Siamo anche qui in una situazione che si sta facendo via via più problematica sia per il nostro sistema sanitario, sia per la salute delle persone, soprattutto quelle più fragili.