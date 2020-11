Quando i soccorritori e le forze dell'ordine sono riusciti a entrare nella sua abitazione, in via Francesco Ferruccio, in centro a Trento, per lei non c'era ormai più nulla da fare.

Se n'è andata nella serata dell'altroieri Paola Innocenti, cinquantacinque anni.

Era una persona molto conosciuta, da tanti anni lavorava all'Itas, nella casa madre della società di assicurazioni, alla divisione sinistri.

La sua morte ha sorpreso e addolorato non solo i colleghi di Itas, che hanno appreso soltanto ieri mattina dell'accaduto, rimanendo comprensibilmente sconvolti per la scomparsa di una donna sempre piena di energia e altruista.

La scomparsa di Paola ha lasciato senza parole anche i vicini, nella zona di via Santa Maria Maddalena: la 55enne era una presenza quotidiana anche per gli esercenti e commercianti della zona in cui viveva, e per la quale era impegnata anche concretamente, ad esempio nella "battaglia" contro i problemi di vivibilità notturna che da tempo caratterizzano quella parte del centro storico.

La data del funerale deve essere ancora fissata: oggi, nelle camere mortuarie dell'ospedale Santa Chiara dove è stata trasferita la salma, verrà effettuata l'autopsia per stabilire quali possano essere state le cause del decesso.