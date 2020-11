Un'altra giornata pesante per l'andamento dell'epidemia in Trentino: i decessi sono sei, mentre salgono a 318 i ricoveri (ieri erano 299) e di questi 28 riguardano malati in terapia intensiva (ieri erano 24).

I positivi "ufficiali" comunicati dall'Apss e dalla Provincia sono 243 su 2.388 tamponi molecolari processati, ma non sono stati diffusi i dati dei test rapidi antigenici, malgrado le positività a questi ultimi siano formalmente considerate dall'Azienda sanitaria ai fini clinici e procedurali. In Veneto, dove ora tutti i referti sono computati statisticamente, i tamponi rapidi rappresentano circa un terzo del totale dei circa 30 mila quotidiani.

« A fronte di quasi 2400 tamponi - si legge nel comunicatom diffuso poco fa dalla provincia - sono 243 i nuovi casi positivi al Covid-19 riscontrati dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Nell’ultimo rapporto si precisa che di questi poco più della metà (126) hanno sintomi ma è significativo anche il numero dei soggetti individuati dal contact tracing (117).

Altri dettagli: i soggetti classificati pauci sintomatici sono 98 e vengono seguiti a domicilio; quelli afferenti al sistema delle RSA sono 16 (solo 1 sintomatico), cifra che comprende sia operatori sia ospiti. A questo proposito, le autorità sanitarie lanciano di nuovo l’avvertimento: non è abbastanza alta l’attenzione nei confronti delle persone anziane se si considera che un quarto circa dei nuovi contagiati ha più di 70 anni (64 casi).

Pesante anche il tributo di vite che il virus ha spento: anche oggi i decessi sono 6, tutti con oltre 80anni di età (1 in Rsa, 3 all’Ospedale di Trento e altri 2 Rovereto).

Salgono come previsto gli accessi nei reparti ospedalieri: i pazienti ricoverati sono al momento 318, di cui 28 in rianimazione.

L’Azienda dà inoltre conto di altri 18 casi fra bambini e ragazzi in età scolare: le prossime ore diranno se le rispettive classi saranno messe in quarantena; ieri ce n’erano 280. Segnale positivo arriva invece dal fronte delle “dimissioni”: i pazienti guariti sono ben 400, cifra che porta il totale da inizio pandemia a quota 7.998.

Importante come sempre l’attività di screening: i tamponi analizzati ieri sono stati 2.388, tutti all’interno del Laboratorio di microbiologia dell’ospedale Santa Chiara. La cifra complessiva diventa pertanto 312.336».