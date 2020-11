Carabinieri, controlli antidroga in tutto il Trentino: dal nigeriano col metadone all'alense con la cocaina

Controlli a tappeto, nel fine settimana, da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale in tutto il Trentino per contrastare il fenomeno della droga.

I militari hanno intensificato i controlli e le perquisizioni nelle diverse zone di spaccio per contrastare il fenomeno del consumo degli stupefacenti fra i giovani. Oltre un migliaio le persone controllate.

Fra queste, tutte con precedenti specifici: un gambiano di 22 anni di Rovereto è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di 7 grammi di hashish che custodiva in tasca mentre si trovava in un parco pubblico della città; un 22 di Cadine è stato arrestato a Trento dai militari della Sezione Radiomobile per aver opposto resistenza al fine di sottrarsi al controllo, essendosi tra l’altro rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità; un nigeriano di 20 anni è stato denunciato in stato di libertà per aver violato il divieto di ritorno nel comune di Trento; un nigeriano di 22 anni è stato segnalato al Commissariato del Governo quale assuntore di stupefacenti, poiché trovato in possesso di una modica quantità di metadone, in assenza di prescrizione medica; sempre a Trento, un tunisino di 38 anni, è stato denunciato in stato di libertà, poiché colto in luogo pubblico in stato di manifesta ubriachezza; un 52enne di Ala è stato denunciato a piede libero poiché, durante un controllo alla circolazione stradale, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 3 grammi di cocaina e 1 grammo di hashish; infine, un 49enne di Mori è stato denunciato in stato di libertà per evasione poiché, nel corso delle operazioni, veniva rintracciato in giro per il paese dopo essersi allontanato dall’abitazione ove era sottoposto agli arresti domiciliari.

Inoltre, tre di loro sono stati sanzionati anche per il mancato uso della mascherina in luogo pubblico (400 euro di multa), in violazione della normativa anti-covid.