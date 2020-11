E’ deceduto questa mattina a Trento, in seguito ad un attacco cardiaco, Piergio Cattani. 45 anni, notissima figura di giornalista e intellettuale.

Pubblicista e direttore del quotidiano online unimondo.org, era editorialista e autore di numerosi libri che trattato temi politici e culturali.

Cattani era anche protagonista della vita politica del Trentino, prima nel PD e poi fondatore con Paolo Ghezzi di “Futura”, di cui era presidente, dopo essere stato anche co-fondatore, con Renzo De Stefani, della associazione politica “Primaveratrentina”.

Colpito da giovane da una grave malattia che lo costringeva ad essere una persona con disabilità: una malattia degenerativa, la distrofia muscolare di Duchenne, che però non ne aveva mai frenato la voglia di partecipazione ed autonomia, nonostante le oggettive limitazioni del fisico.

A ricordare Piergiorgio Cattani anche il sindaco di Trento Franco Ianeselli in un messaggio: “Ci sono persone che pensi debbano esserci per sempre. Piergiorgio Cattani era una di queste persone. Fragile eppure sempre presente. Un guerriero gentile. Intelligente, spigoloso, stimolante.

Io l’ho conosciuto meglio in occasione della campagna elettorale per le comunali. Abbiamo discusso tanto e oggi mi rimane dentro quel suo aver compreso fino in fondo quanto fosse importante restare uniti.

Uniti per affermare i valori di una comunità che include e non separa, una comunità che sa riconoscere la bellezza che vive in ogni persona.

Quella di Piergiorgio è stata immensa”.