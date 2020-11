ALtri cinque morti e aumento costante dei ricoveri in ospedale: questo il quadro dell'aggiornamento odierno della situazione epidemica in trentino, diffuso poco fa dalla Provincia.

I nuovi contagi rilevati sono 251, secondo il rapporto odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, che non contempla però le diagnosi tramite tamponi rapidi antigenici.

«Spicca il dato - scrive la provincia - riferito ai casi intercettati da screening, pari a 180 persone sul totale degli ultimi contagiati. I ricoveri ospedalieri salgono a 261, di cui 18 (uno più di ieri) in rianimazione.