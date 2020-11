Una scalatrice di 32 anni ha perso la vita poco prima di mezzogiorno precipitando dalla via Che Guevara situata fra Pietramurata e Dro. La donna ha perso un appiglio ed è caduta dalla grande parete rocciosa per oltre 200 metri.

Sul posto, appena ricevuto l'allarme, l'elicottero dei Vigili del Fuoco di Trento con squadre del Soccorso Alpino, ma per la arrampicatrice non c'era più niente da fare. In corso le operazioni di identificazione. Indagini in capo di Carabinieri della locale stazione.

E' confermato che si tratta di una residente a Trento.