Altro che innevamento artificiale: sul Trentino - come su tutta Italia - le temperature di questi giorni sono caldissime, e fanno segnare un record storico di riscaldamento globale.

Come spiega il nostro collaboratore e appassionato di meteorologia Giacomo Poletti, "Fa molto caldo per essere novembre e non si vedono piogge in Trentino almeno per una settimana. In arrivo un weekend mite e con tanto sole!"

Poi una previsione: "A Trento da domani a mercoledì avremo temperature massime da 6° a 9° sopra la norma. Sfiorare ogni giorno i 20° a inizio novembre è anomalo.

Il record storico per il mese è sì di 24.0° a Trento Laste (3/11/1969) toccato però per poche ore in condizioni di fohn, mentre ora si tratta di un caldo umido "stagnante" e persistente. Basti pensare che il 18.2° di ieri supera ogni valore di novembre del riferimento climatico 1981-2010 (massima record nel trentennio: 16.4°!).