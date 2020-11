Fotografato al Grosté pochi giorni fa, scambiato per uno sciacallo dorato, era invece un lupo. Che si è stabilito ormai nel cuore del Parco Adamello Brenta.

Agenti della Questura di Bolzano e del Commissariato di San Candido in un’azione congiunta hanno arrestato una cittadina cinese che faceva prostituire delle giovani connazionali in Trentino Alto Adige.

Il «Seppellimento di Santa Lucia» del Caravaggio non potrà più essere ammirato dai visitatori del Mart: secondo l’ultimo Dcpm del Governo per limitare l’epidemia di Covid e in conformità con quanto indicato dalla Provincia autonoma di Trento, da oggi e fino al prossimo 3 dicembre le sedi del Mart