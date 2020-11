Un proiettile Remington magnum da sette millimetri è stato trovato sul tetto dell’automobile dal biologo Luca Rotelli, al rientro da una ricognizione sul gallo cedrone in Trentino.

Lo rende noto un comunicato stampa del Coordinamento ambientalista del Trentino, formato dalle sezioni locali delle associazioni Enpa, Lac, Lav, Legambiente, Lipu, Pan-Eppaa e Wwf. Secondo le associazioni, il proiettile rappresenta un avvertimento, nello stile della criminalità organizzata.

«Chi compie atti simili è pericoloso per l’intera comunità.

L’avviso inviato con modalità proprie della malavita organizzata al ci trova tutti uniti al suo fianco», scrive il coordinamento, chiedendo l’identificazione dell’autore della minaccia.

Secondo quanto riportato, Rotelli aveva espresso soddisfazione per i provvedimenti presi a tutela delle aree di canto del gallo cedrone, dopo che il coordinamento aveva pubblicamente preso posizione contro la realizzazione di una strada in una zona di rilevanza ecologica per la specie a rischio.